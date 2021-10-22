В Челябинской области 432 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 22 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 14 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 432 положительных результата, среди заболевших есть двое школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 106 тысяч 479 человек.

На лечении остается 12 тысяч 778 пациентов. Накануне из больниц выписали 201 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 88 тысяч 404 южноуральца.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 5 тысяч 235 человек.

Как пройдут на Южном Урале «антиковидные» каникулы, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.

Также Ирина Гехт оценила вероятность локдауна после 7 ноября.

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