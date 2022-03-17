В Челябинской области 625 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 17 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 625 положительных результатов, среди заболевших — 46 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 310 тысяч 466 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 17 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали тысячу человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 287 тысяч 135 южноуральцев. На лечении остается 14 тысяч 760 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 19 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умер 9431 южноуралец.

Накануне все поликлиники Челябинской области отказались от дистанционных больничных.

Несмотря на то что вновь зараженных становится меньше и меньше, в Челябинской области все еще сохраняется обязательный масочный режим. Маски следует носить в помещениях и транспорте.

