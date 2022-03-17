Мэрия Челябинска рассказала, где нельзя снимать маски

В городе, как и по всей Челябинской области, продолжает действовать масочный режим

Эпидемиологическая ситуация по ковиду все еще напряженная. И челябинцам, как и всем жителям Челябинской области, следует по-прежнему соблюдать масочный режим. Об этом в четверг, 17 марта, напоминает пресс-служба администрации города.

«Маски нужны при посещении мест общественного пользования. К ним относятся магазины, рестораны, аптеки, салоны красоты, банки, общественный транспорт и такси»,

— говорят в мэрии.

Также челябинцев призывают соблюдать социальную дистанцию и по возможности не приближаться к другим людям в закрытых помещениях ближе чем на 1,5—2 метра.Напомним, ответственность за отсутствие маски несут простые горожане и организации, где поймают сотрудника или клиента без маски.