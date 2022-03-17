«Маски нужны при посещении мест общественного пользования. К ним относятся магазины, рестораны, аптеки, салоны красоты, банки, общественный транспорт и такси», — говорят в мэрии.
Также челябинцев призывают соблюдать социальную дистанцию и по возможности не приближаться к другим людям в закрытых помещениях ближе чем на 1,5—2 метра.
Напомним, ответственность за отсутствие маски несут простые горожане и организации, где поймают сотрудника или клиента без маски.
Человека могут оштрафовать от 1 до 30 тысяч рублей. Или просто вынести предупреждение. Организации грозит штраф до 300 тысяч рублей.
С 10 января 2022 года в Челябинской области отменяются QR-коды в заведениях общепита. А с 1 марта отменили QR-коды в магазинах и ТРК.
За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 625 положительных результатов, среди заболевших — 46 школьников.