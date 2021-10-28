В Челябинской области 58% работников промпредприятий привились от COVID‑19

Наибольшая доля вакцинированных — на кыштымском «Радиозаводе»

На 43 промышленных предприятиях в Челябинской области прививку против COVID-19 поставили более 99 тыс., или 57,5% работников. Коллективный иммунитет сотрудников находится на уровне 60%. Всего на заводах трудятся 172,7 тыс. человек. Информацию сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«По поручению Минпромторга РФ, с июня этого года челябинский Минпром ведет еженедельный мониторинг количества вакцинированных против COVID-19 в подведомственных отраслях. Постоянно находясь на связи с руководителями крупных заводов и комбинатов области, я могу с уверенностью сказать, что они хорошо понимают, что вакцинация снижает риски не только для конкретного привитого работника, но позволяет не допустить массовых очагов заражения в коллективах, обеспечивая непрерывную деятельность предприятий. Большинство работодателей, поддерживая инициативу губернатора Алексея Текслера, предоставляет сотрудникам, поставившим прививки, оплачиваемые дни отдыха для восстановления иммунитета», — прокомментировал глава Минпрома Челябинской области Павел Рыжий.

Наибольшая доля вакцинированных от общего числа работников — на кыштымском «Радиозаводе», там привились от коронавируса 99% сотрудников (1223 человека из 1241). В снежинском Ядерном центре ВНИИ экспериментальной физики имени академика Е. И. Забабахина прививку поставили 89%, или 8607 человек. В тройке лидеров по числу вакцинированных работников промпредприятий — Челябинский кузнечно-прессовый завод — 81%, или 3551 человек. Кроме того, высокие показатели — у Магнитогорского металлургического комбината, озерского ПО «Маяк» и «Приборостроительного завода» в Трехгорном — по 80% привитых. На Челябинском цинковом заводе вакцинировались 75% сотрудников.