Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина победила на чемпионате России

Спортсменка пробежала 500 метров за 37,53 секунды

Сегодня, 28 октября, на чемпионате России по конькобежному спорту спортсменка из Челябинска Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль. Она показала лучшее время на дистанции 500 метров — 37,53 секунды, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



С 27 по 31 октября в Конькобежном центре «Коломна» проходят Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Чемпионат России по отдельным дистанциям». В чемпионате принимают участие более 100 лучших ледовых скороходов России. Соревнования являются квалификационными на первые международные старты сезона 2021/2022 гг. — этапы Кубка мира в ноябре и декабре. Успешное выступление на чемпионате России — один из этапов отбора конькобежцев в олимпийскую команду страны.



Напомним, Ольга Фаткулина является сильнейшей конькобежкой из Челябинска в современной истории. Чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров, многократный призер чемпионатов мира. Четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье. Однако главное достижение в карьере Ольги — это серебряная медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

