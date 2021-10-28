Сегодня, 28 октября, на чемпионате России по конькобежному спорту спортсменка из Челябинска Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль. Она показала лучшее время на дистанции 500 метров — 37,53 секунды, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
С 27 по 31 октября в Конькобежном центре «Коломна» проходят Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Чемпионат России по отдельным дистанциям». В чемпионате принимают участие более 100 лучших ледовых скороходов России. Соревнования являются квалификационными на первые международные старты сезона 2021/2022 гг. — этапы Кубка мира в ноябре и декабре. Успешное выступление на чемпионате России — один из этапов отбора конькобежцев в олимпийскую команду страны.
Напомним, Ольга Фаткулина является сильнейшей конькобежкой из Челябинска в современной истории. Чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров, многократный призер чемпионатов мира. Четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье. Однако главное достижение в карьере Ольги — это серебряная медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
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