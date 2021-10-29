Жители Миасса пытаются отстоять свой двор от строительства торгового комплекса

Котлован под будущее здание уже готов, но люди выступают против его возведения

В Миассе жители микрорайона Машгородок выступили против реконструкции торгово-офисного комплекса и строительства новой дороги. Жильцы многоквартирных домов записали на видео свое собрание в одном из дворов микрорайона, где обсудили изменения инфраструктуры города. После того как видео появилось в сетях, администрация Миасского округа пояснила, что все предусмотренные изменения согласовывались с жителями. Чем миасцам помешала новая дорога и новый комплекс — разбирались корреспонденты ИА «Первое областное».

Больше десятка человек вышли на собрание во дворе многоквартирных домов по проспекту Макеева. Они выступили с защитой исторического облика городского квартала, который основал легендарный ракетостроитель. Жители возмущены планами частных инвесторов построить двухэтажный комплекс и проложить к нему дорогу через дворы. По словам жильцов, котлован под строительство уже вырыт, но горожан не устраивает близкое расположение к домам будущего здания.

«Территория, на которой сейчас вырыт котлован, относится к третьему водоохранному поясу, и это является зоной экологической безопасности. На ней запрещено любое капитальное строительство, так как есть близость грунтовых вод. Если продолжится стройка, то может повести ближайшие дома, так как расстояние от котлована до дома № 5, где жил Макеев, меньше восьми метров», — обсудили на видео жители.

Собравшиеся также были возмущены вырубкой деревьев во дворе для строительства грунтовой дороги к котловану.

В мэрии округа пояснили, что речь идет о реконструкции двухэтажного торгово-офисного комплекса площадью более 700 кв. м. Собственник проводит ее с официального разрешения администрации, которое получил еще в 2016 году.

«Чтобы исключить неудобства для жителей соседних домов, на период строительства согласована оптимальная транспортная схема, позволяющая также минимизировать причинение вреда прилегающей территории с последующим восстановлением нарушенного благоустройства», — пояснили в мэрии ситуацию.

Напомним, этот же инвестор разработал проект благоустройства сквера «Ракетостроителей». Выбранный в ходе опроса жителями вариант предполагает оставить большую часть зеленых насаждений в том виде, что они есть сейчас.

В рамках реконструкции сквера планировалось снести 38 деревьев в сквере, а взамен высадить 116 деревьев, 5 кустов ирги и 81 куст кизильника. Проект предполагает размещение гамаков, лазилок для детей и детских игровых комплексов. Но, судя по видео, жильцы домов № 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 13а по проспекту Макеева, где будет развернут сквер, в нем не нуждаются.