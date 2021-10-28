В Челябинске возбудили уголовное дело о хищениях при поставке томографов

Минздрав окажет содействие правоохранительным органам

Следственные органы возбудили уголовное дело о хищении 27 млн рублей при поставках компьютерных томографов в медучреждения Челябинской области. Ранее в Минздраве региона прошли обыски.

По факту злоупотребления полномочиями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ.

Теперь уголовные дела возбуждены в отношении коммерческих организаций, осуществляющих поставку томографов в медучреждения области. Контракты были заключены с Optima СТ540 на суммы 47 млн, 46,5 млн и 47,5 млн.

«Министерство здравоохранения региона заинтересовано в объективном результате следственных действий. Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам», — комментируют в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете информацию о возбуждении дела и ходе расследования не предоставляют.