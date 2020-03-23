В челябинских ТРК призывают соблюдать дистанцию

Жителей просят придерживаться ряда простых правил.

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В Челябинске многие торгово-развлекательные комплексы стали вводить новые меры профилактики, предотвращающие распространение коронавирусной инфекции. В своих магазинах торговая сеть «Лента» предприняла сразу несколько дополнительных мер.

«В наших магазинах мы начали устанавливать ширмы на кассах. Эту меру мы считаем уместной и необходимой для ограничения контактов и обеспечения безопасности как покупателей, так и наших сотрудников. В зоне касс нанесена разметка, которая позволит посетителям соблюдать дистанцию и избегать контактов с другими покупателями», — сообщает компания.

Кроме того, в сети магазинов проводится тщательная дезинфекция всех поверхностей, ручек тележек, касс. Во всех магазинах чаще начали проводить уборку и проветривания.

Не отстают и другие сетевики. В ряде супермаркетов о мерах предосторожности напоминают по громкой связи, а где-то на кассах вывешивают информационные листовки. Персонал магазинов также не забывает о профилактике: работники залов ходят в масках и перчатках.