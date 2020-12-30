В среду, 30 декабря, губернатор Алексей Текслер наградил сотрудников челябинской ГКБ № 2, которые принимали участие в спасении пациентов после взрыва кислородной станции, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«Во время аварии 31 октября вы проявили настоящий героизм и мужество: еще до прибытия экстренных служб начали эвакуировать пациентов. Оперативно, слаженно организовали процесс, не было никакой паники. Вы проявили участие и заботу, ни одного больного в этой экстремальной ситуации не оставили без внимания. Обеспечили пациентам всю необходимую медицинскую помощь до момента госпитализации в другие больницы», — обратился к медикам Алексей Текслер.
ГКБ № 2 одна из первых в Челябинске была перепрофилирована под ковидную базу. За полгода здесь прошли лечение 1757 человек.
После взрыва больницу отремонтировали, сейчас стационар возвращен в плановую медицину.
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