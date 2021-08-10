В Челябинской области растет необходимость в медицинском кислороде

В третью волну пациентов, которым он необходим для лечения ковида, стало больше

Сегодня, 10 августа, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в рамках брифинга по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции рассказала о том, что в регионе растет потребность в кислороде для оснащения им больниц. При этом его дефицита в медучреждениях не наблюдается.

«В третью волну кислородозависимых пациентов стало больше. В больницах на 40 процентов выросло число коек, к которым подключен кислород», — сообщила Ирина Гехт.

Ситуация с обеспечением больниц кислородом в регионе, как и во всей стране, по словам первого вице-губернатора, непростая. При этом перебоев с поставками пока нет.

«Сегодня запасы кислорода распределяются централизованно Минпромторгом РФ в зависимости от потребности субъекта. Действительно, объемы максимально направляют в медучреждения, ограничивая поставки на металлургические и другие промышленные предприятия», — пояснила Ирина Гехт.

Цена на кислород зависит от поставщика, однако есть большое количество перекупщиков, работающих в том числе через Казахстан и завышающих стоимость. При этом, по словам Гехт, на цену сейчас власти не смотрят: в приоритете обеспечить ресурсом стационары.

Первый замгубернатора отметила, что привитые люди, заболев коронавирусом и имея значительный процент поражения легких, в кислородной поддержке нуждаются меньше, чем пациенты, решившие отказаться от вакцины.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 78 507 человек.



В рамках брифинга Ирина Гехт также озвучила статистику по врачам, спасающим южноуральцев от COVID-19. Вакцинировалось лишь 40 процентов медработников.

У 189 вернувшихся из-за границы южноуральцев обнаружили COVID-19. Статистика также была названа во время брифинга.