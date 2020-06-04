«Рада вернуться в мир людей!»: челябинская медсестра рассказала, как переболела коронавирусом

Девушка делится воспоминаниями, как перестала различать запахи и вкусы.

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Медсестра из Челябинска, переболевшая новой коронавирусной инфекцией, рассказала о том, как ей поставили диагноз и какие симптомы она у себя замечала. Девушка учится на пятом курсе ЮУГМУ, после специального обучения она стала работать медсестрой. В какой-то момент Ризида Мигранова почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура.

«Первое, что я подумала, когда поднялась температура, — у меня грипп. Никаких других симптомов катаральных не было: ни насморка, ни кашля — только температура. Я приняла лекарство от гриппа, через сутки у меня состояние улучшилось, я решила продолжить это лечение, так как оно мне помогло. Через трое суток я вышла снова на работу, где у нас брали мазки. Через сутки пришли результаты. Мне позвонили и сказали, что у меня положительный мазок на коронавирус. Я была в страшной растерянности, потому что я была совершенно не готова. Было ужасно страшно, потому что я не знала, как пойдет развитие этой болезни», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ Ризида Мигранова.

Девушка самоизолировалась, медработники приходили к ней домой, чтобы взять необходимые анализы. Со своим терапевтом Резеда общалась каждый день, либо по телефону, либо врач посещал ее с проверкой.

«На четвертые сутки появились симптомы: отсутствие обоняния и вкуса, пропал аппетит. Это меня сильно насторожило. Я поняла, что коронавирус действительно существует, он не так далеко, как нам кажется. И я тоже, оказывается, могу им заболеть. Я приняла эту мысль, продолжала лечение, активно промывала рот и нос антисептиком, продолжала пить таблетки, ела больше фруктов», — отмечает Ризида Мигранова.

Улучшение состояния девушка почувствовала уже к концу недели. К ней постепенно начал возвращаться вкус. Сначала Ризида поняла, что различает сладкую пищу, потом соленую, а чуть позже вернулся вкус у горьких и острых продуктов. Девушка признается — испугалась она не на шутку. За время болезни и отсутствия привычных чувств поняла, насколько они важны в человеческой жизни. Южноуральцам она посоветовала, не относиться к риску заболеть халатно, потому что коронавирус находится рядом с каждым из нас.