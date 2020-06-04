Коронавирус забрал жизни еще двоих пенсионеров в Челябинской области

Количество заболевших стало больше на 113 за последние сутки.

Послушать 00:00

Минздрав опубликовал свежую статистику по заболевшим коронавирусом в Челябинской области. На утро 4 июня количество зараженных составило 3 469 человек. Болеть продолжают 1 868 южноуральцев, 1 540 — выписаны из больниц. Из них 61 человек — за последние сутки.



«12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки умерло 2 человека от COVID-19: пациенты 73 года и 69 лет»,— сообщили в региональном миздраве.

Все, кто заразился коронавирусом проходят лечение в больницах в изолированных боксах, либо на дому, если заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. За ними ведут постоянное наблюдение врачи.

В обсерваторах на сегодня под наблюдением медиков находятся 114 человек.

В Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Минздрав напоминает, в общественных местах необходимо находится в маске и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию. Без крайней необходимости советуют не покидать дом, чтобы оградить себя и близких от инфекции.