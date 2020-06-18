Областной минздрав поможет Миассу сдержать распространение коронавируса

В городе зафиксировано 482 случая инфекции.

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Ситуацию в Миассе, где зафиксирован рост числа больных коронавирусом возьмёт под контроль министерство здравоохранения области. В городе показатель заболеваемости выше среднеобластного в 2 раза. Разобраться в причинах произошедшего выехала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.



«Если говорить об истории вопроса. Вы первые вступили в фазу заболеваемости. И если бы была организована работа, были бы своевременно, в том числе, в больничных очагах, проведены противоэпидемические мероприятия, то мы бы уже здесь фиксировали спад, как в Магнитогорске и Златоусте»,— отметила замгубернатора.

Среди очагов заболеваемости в Миассе — отделение полиции, центр помощи детям без попечения родителей и автозавод «Ура». Как подчеркнул глава Миасса Григорий Тонких сейчас предприятие работает в штатном режиме.

«С 29 июня планирует уйти в корпоративный отпуск на 2 недели. И ближайшие 2 недели, они самые ответственные по „Уралу“ с точки зрения выявления контактных»,— сказал Григорий Тонких.

Из очагов коронавирус распространяется в семьи. Ирина Гехт отметила, что местные власти плохо следят за самоизоляцией контактных миассцев. Также нужно чаще проверять, как горожане соблюдают масочный режим. Главной проблемой вице-губернатор назвала отсутствие координации работы ведомств. Оперативный штаб должен собираться каждый день, поручила Ирина Гехт. Также нужно избежать появления новых очагов.

«Прошу проверить санатории, которые начали работу, на предмет соблюдения всех требований, которые необходимы. Прежде всего, тестирование медработников и отдыхающих. Потому что у меня большие сомнения, что они соблюдают эти требования. И это тоже может стать одним из потенциальных очагов»,— сказала Ирина Гехт.

Отметим, что сейчас в Миассе зарегистрировано 482 случая COVID-19. Город автозаводцев находится на 4 месте по инфицированным после Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.