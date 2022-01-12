Жители Челябинска и Челябинской области могут бесплатно сдать ПЦР-тест на ковид, если подозревают, что переносят болезнь бессимптомно. Об этом в среду, 12 января, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
«Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции. Например, южноуральцы, которые контактировали с больным COVID-19, и те, кому этот тест необходим для поездки», — замечают в пресс-службе.
Бесплатные пункты ПЦР-диагностики открыты:
— в поликлинике № 2 областной клинической больницы № 3 на пр. Победы, 376в (вход со двора), пункт работает ежедневно с 10:00 до 15:00;
— на базе городской клинической больницы № 1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной), пункт работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.С собой следует принести паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
В Челябинской области еще 232 человека заболели коронавирусом за сутки.
Челябинский врач заявила о неизбежности прихода «омикрона» на Южный Урал. Ольга Агеева призвала земляков прививаться эффективной отечественной вакциной.
Между тем в Челябинской области открыли более 40 пунктов вакцинации от COVID‑19. Ранее ИА «Первое областное» рассказало, как они будут работать с 10 по 16 января.