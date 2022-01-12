В Челябинске продолжают работу бесплатные пункты ПЦР‑тестирования на ковид

Анализ можно сдать в двух медицинских организациях

Жители Челябинска и Челябинской области могут бесплатно сдать ПЦР-тест на ковид, если подозревают, что переносят болезнь бессимптомно. Об этом в среду, 12 января, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции. Например, южноуральцы, которые контактировали с больным COVID-19, и те, кому этот тест необходим для поездки», — замечают в пресс-службе.

Бесплатные пункты ПЦР-диагностики открыты:

— в поликлинике № 2 областной клинической больницы № 3 на пр. Победы, 376в (вход со двора), пункт работает ежедневно с 10:00 до 15:00;

— на базе городской клинической больницы № 1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной), пункт работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.