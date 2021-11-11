В Челябинске привитым от ковида студентам ЮУрГУ выплатят по 3 тысячи рублей

На деньги могут рассчитывать даже контрактники

Студенты ЮУрГУ, которые привились от ковида и получили сертификат с QR-кодом, могут рассчитывать на поощрение. Каждому выплатят единовременную материальную помощь в размере 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза.

«По решению руководства Южно-Уральского государственного университета студенты очной формы обучения (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура), привившиеся от новой коронавирусной инфекции, получат единовременную материальную помощь к стипендии. При этом выплату в размере 3000 рублей (до вычета НДФЛ) получат и бюджетники, и студенты, обучающиеся на контрактной основе», — замечают в пресс-службе.

Главное условие получения выплаты — наличие QR-кода о вакцинации с сайта «Госуслуги».

Те же, кто еще не привился, могут сделать прививку в студенческой поликлинике на проспекте Ленина, 82. Напомним, здесь работает круглосуточный пункт вакцинации.

Между тем уже сегодня, 11 ноября, непривитых медиков, педагогов, чиновников и работников сферы услуг должны отстранить от работы.

Полный перечень групп, подлежащих обязательной вакцинации в Челябинской области, опубликован на нашем сайте.

Кому в Челябинской области положен медицинский отвод при вакцинации от ковида, читайте в отдельном материале.