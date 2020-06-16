В Челябинске отмечен самый высокий рост по уровню заболеваемости коронавирусом

В основном статистику увеличивают семейные очаги.

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На сегодняшний день, 16 июня, в Челябинской области зафиксировано 5 131 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 2 560 вылечились и 89 скончались. Очень большие приросты дают семейные и больничные очаги.

И если в начале пандемии рост заболевших стремительно увеличивался в небольших городах региона, то в данный момент самым очаговым является город-миллионник Челябинск. Об этом заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«У нас только в Челябинске прирост около ста человек в сутки. Заражаемость более интенсивная, очень высокий уровень госпитализации», — рассказала Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор также отметила: из-за того, что регион медленно входил в процесс заболеваемости, также медленно она будет снижаться.

«Важным моментом является ослабление настороженности нашего населения. Мы вернулись к обычному образу жизни. К примеру, уже были случаи, когда люди массово отмечают дни рождения приводят к тому, что мы их потом массово госпитализируем. Это было зафиксировано в Каслях, где на празднование дня рождения приехали 40 человек, в том числе и из Екатеринбурга. В результате — пневмонии и достаточно тяжелые», — поделилась Ирина Гехт.

В заключение чиновница рассказала, что по прогнозам в регионе еще несколько недель будут регистрироваться порядка ста заболевших в день. И она вновь напомнила южноуральцам, что вирус рядом, он распространяется и надо быть по-прежнему предельно внимательными и осторожными.

Напомним, на начальной стадии заражения коронавирусом можно почувствовать легкое недомогание и небольшую температуру. В это время предельно важно самоизолироваться, не заниматься самолечением и обязательно вызвать врача или скорую помощь.