Челябинская область побила суточный рекорд по умершим пациентам с коронавирусом

Минздрав озвучил свежую статистику.

На утро среды, 9 декабря, в Челябинской области официально зарегистрированы 29 тысяч 352 случая заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил 299 больных. Школьников среди вновь заболевших не оказалось, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На лечении дома и в больницах области остаются 9 тысяч 735 человек. Накануне выписаны 204 южноуральца.

«Всего 18 581 пациент выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 1 094 432. За прошедшие сутки — 7 862 теста», — добавили в региональном Минздраве.

К сожалению, область опять поставила печальный рекорд по умершим. От коронавируса и его осложнений скончались 14 пациентов.

Собственно от COVID-19 умерли:

— пациент, 52 года;

— пациент, 62 года;

— три пациентки 82 лет;

— пациент, 67 лет;

— пациентка, 84 года;

— пациентка, 59 лет.

От других причин:

— четыре женщины, 56, 60, 70 и 73 лет, с сахарным диабетом и атеросклерозом аорты,

— пациент, 79 лет, с сахарным диабетом и атеросклерозом аорты;

— пациентка, 86 лет, с очаговым пневмосклерозом и гипертрофией миокарда.

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 995 человек.