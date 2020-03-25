В Челябинске будут проводить санитарную обработку подъездов

Об этом заявила мэр города Наталья Котова.

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Сегодня, 25 марта, в Челябинске состоялось заседание оперативного штаба по координации проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

На нём глава города Наталья Котова настоятельно рекомендовала всем подрядным организациям обрабатывать все перила, двери подъездов, кнопки лифтов, а также игровые площадки не менее двух раз в день.

Подрядчики ответили, что приняли во внимание данные рекомендации главы города и приступят к их исполнению в самое ближайшее время.

Отметим, что на данный момент санитарная обработка организована в городском общественном транспорте. Так, ЧелябГЭТ на каждой конечной остановке транспорта протирает дезинфицирующим средством все поручни. Не остались в стороне и некоторые маршрутные такси, которые также обрабатываются антисептиками.

Помимо этого, всем организациям рекомендовано обеспечить своих работников всеми дезинфицирующими средствами, в том числе и антисептиками для рук, которые обязаны быть на каждом предприятии.

Напомним, что Минздрав Челябинской области открыл круглосуточную горячую линию по вопросам коронавируса Covid-19. Задать свои вопросы можно по номеру 8-351-240-15-16.