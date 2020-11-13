Почему новая инфекционка на 500 мест под Челябинском не принимает больше 11 пациентов

Объяснение дали власти Челябинской области.

Новая инфекционная больница в поселке Малая Сосновка приняла первых пациентов с коронавирусом. Во время эпидемии стационар готов размещать до 500 южноуральцев, но пока медики не решились оформить в клинику больше 11 человек. Причину малого наполнения стационара объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«В больницу привезли одиннадцать человек, и новых пациентов пока не будет. Медики должны проверить работу всех систем новой клиники, убедиться, что они выдержат большой наплыв пациентов. Массовая госпитализация ковидных больных в Малую Сосновку начнется на следующей неделе»,— заявила Ирина Гехт.

Напомним, новая инфекционная больница была торжественно открыта в минувшую среду, 13 ноября. Стационар построили с нуля в чистом поле в поселке Малая Сосновка. В спокойные времена клиника будет лечить около ста пациентов, а в случае эпидемии сможет развернуть около 500 коек. Медики новой клиники могут одновременно принять пациентов с разной инфекцией (конфигурация здания позволяет развести их по разным корпусам), но в ближайшее время больница полностью будет заточена на лечение заболевших коронавирусом.

Ранее власти Челябинской области заявляли, что отличное оснащение новой больницы позволяет направить сюда самых тяжелых и экстренных пациентов.

На сегодняшний день в Челябинской области уже развернуты 5 885 ковидных коек, и 15% из них свободны.