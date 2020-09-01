Минздрав фиксирует положительную динамику в борьбе с коронавирусом в Челябинской области

По данным ведомства, за сутки выписаны 127 человек, против 76 заболевших.

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Челябинская область, по официальным данным, вновь показывает положительную динамику в борьбе с коронавирусом. Согласно статистике министерства здравоохранения региона на вторник, 1 сентября, за сутки выявлено 76 новых случаев COVID-19. Однако число выписанных превышает количество заболевших и составляет 127 человек.



«Больных COVID-19 — 2652 человека. Всего 11410 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 506 745. За прошедшие сутки — 3230 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

От коронавируса как от основного заболевания за прошедшие сутки не было умерших, но инфекция забрала жизни 4 человек будучи сопутствующей болезнью. Самой молодой из умерших стала 47-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерли 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: легочно-сердечная недостаточность, постинфарктный кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациент, 71 год; атеросклероз, гипертоническая болезнь с поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 71 год; ишемическая кардиомиопатия, коронарный атеросклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 68 лет; сахарный диабет, кардиомиопатия, острая легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 47 лет»,— добавили представители мнздрава.

Напомним, что до 6 сентября в регионе действует режим повышенной готовности. Несмотря на то, что большинство ограничений уже сняты, жителям Челябинской области по-прежнему обязательно соблюдать масочный режим и требования социального дистанцирования, а южноуральцам старше 65 лет рекомендуется продолжать самоизоляцию. Телефон горячей линии областного минздрава: 8 (351) 240-15-16.