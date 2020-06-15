«Увеличится во столько раз, во сколько это нужно»: в минздраве прокомментировали наличие коек для больных COVID-19

В ведомстве рассказали о круглосуточном мониторинге ситуации.

Послушать 00:00

Специалисты областного минздрава рассказали, как обстоят дела с койками для больных коронавирусом. По словам главного внештатного специалиста минздрава по инфекционным болезням Ольги Сигаловой, информация о свободных местах обновляется ежедневно. При этом в регионе действуют все заготовленные госпитальные базы.



«У нас практически все развернутые госпитальные базы действуют, пока у нас нет никаких данных, чтобы их сворачивать. Очень часто меняются и выходят приказы по перемашрутизации больных, если где-то база заполнена или закрыта. Стараются, чтобы это было максимально приближено. Маршруты прописаны»,— подчеркнула Ольга Сигалова.

Как отметила главный врач областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева, количество коек сейчас не имеет значения. При необходимости они будут развернуты. Специалист подчеркнула, что это будет сделано заранее за счёт прогнозирования ситуации.

«Совершенно не имеет значения окончательная цифра. Надо будет больше таких коек — их будет больше, причём задолго до повышения количества больных, потому что это анализируется в ежечасном режиме. Мы все находимся на связи со всеми базами, знаем прирост таких пациентов, поэтому количество коек увеличится во столько раз во сколько это нужно»,— отметила Ольга Агеева.

Специалисты подчеркнули, что ситуация с COVID-19 мониторится в круглосуточном режиме. Это касается как пациентов, так и оборудования, и средств индивидуальной защиты. Помимо этого Ольга Сигалова и Ольга Агеева заверили, что медперсонал области подготовлен к борьбе с инфекцией.

Напомним, по данным оперативного штаба в понедельник, 15 июня, в Челябинской области зарегистрированы 4 993 заболевших. 182 были зафиксированы за прошедшие сутки. От заболевания за период пандемии излечились 2 463 южноуральца, 85 скончались.