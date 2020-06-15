«Бдительность у людей отсутствует»: южноуральцы перестали соблюдать меры профилактики

Ношение масок и дистанцирование является важным аспектом для сохранения здоровья.

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С наступлением лета все меньше людей стали носить маски в общественных местах и следить за гигиеной рук. Как результат — высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, отмечаемая в Челябинской области, а также возвращение заболеваемости кишечными инфекциями, процент которых снижался в начале режима самоизоляции.

Эксперты регионального Минздрава отмечают, что у населения попросту перестали отсутствовать бдительность и настороженность.

«Я ради интереса считаю, когда люди выходят из транспорта, сколько из них носят маски. Менее 10 процентов населения носят сейчас маски. Маску человек обязан надеть в любом закрытом помещении. Человек также не знает, с кем он контактирует. В очередях никто не дистанцируется. Никто ничего не соблюдает и результат налицо», — заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Челябинской области Ольга Сагалова.

Также отмечается, что коронавирусная инфекция — болезнь новая. Иммунитет к ней не готов. Поэтому ношение маски, постоянное мытье или обработка рук, а также социальная дистанция — действительно могут защитить человека от заболевания. Ведь «коварство» коронавируса заключается в том, что большая часть людей могут болеть бессимптомно, но в то же время распространять ее среди других.

«Необходимо внести коррективы в свое поведение. Мы должны избегать места массового скопления. Предпочесть ходьбу по улице нахождению в переполненном транспорте. Мыть руки постоянно. Маску надевать нужно только чистыми руками. И если это медицинская маска, то ее нельзя использовать постоянно — она должна быть не одна. После снятия маски обязательно также нужно мыть руки. И важно не поправлять маску и не трогать лицо руками», — отметила Ольга Агеева, главный специалист по медицинской профилактике областного Минздрава.

Отмечается, что в данный момент принципиальной разницы между медицинской и многоразовой маской нет. Но за многоразовой также важно следить с особой тщательностью.

«Главное, чтобы это была не одна маска. Ее нельзя непрерывно использовать. Многоразовая в этом плане более удобна, но за ней необходимо правильно следить. Главное стирать при высоких температурах, можно с хлорсодержащими средствами, высушить и прогладить с использованием пара, а затем прогладить горячим утюгом», — добавила Ольга Агеева.

В последние несколько дней в Челябинской области наблюдается стабильный прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сводки Минздрава ежедневно сообщают о сотнях новых пациентов ковидных госпитальных баз. Специалисты отмечают, что именно беспечность населения не позволяет региону справиться с новой заразой окончательно.

«К сожалению, те ограничительные меры, о которых мы говорили: маска, соблюдение гигиены рук, соблюдений социальной дистанции, — очень плохо соблюдаются у нас на территории Челябинской области. А такой подъем, как сегодня, объясняется тем, что заносится в какие-то организованные коллективы, в том числе и в медицинские организации. Вот на фоне всего этого и произошел этот небольшой пик. К сожалению, пока население не изменит свое отношение к этому, мы не сможем этот стабильный рост побороть, пока нам удается избежать только взрывного роста. Но, к сожалению, мы можем получить и такой эффект тоже», — добавил к словам коллег главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Александр Выгоняйлов.

Напомним, что на сегодняшний день, 15 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4 993 случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерло 85 человек, вылечилось 2 463 пациента.