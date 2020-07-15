За сутки коронавирус выявлен ещё у 135 южноуральцев

За время пандемии более шести тысяч пациентов излечились от инфекции.

Послушать 00:00

До 9646 человек возросло общее число заболевших коронавирусом в Челябинской области. Такие данные приводит региональный Минздрав. За сутки зафиксировано 135 новых случаев заражения. При этом лечение в больницах продолжают 3321 южноуралец.



«За прошедшие сутки выписаны 97 человек. Всего 6088 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 338 596. За прошедшие сутки — 4625 тестов. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

За прошедшие 24 часа погибли три человека с инфекцией. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием. Среди умерших — 90-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, ковид сопутствующий — пациент, 78 лет, злокачественное новообразование, ковид сопутствующий — пациент, 64 года, недостаточность аортального клапана, ковид сопутствующий — пациентка, 90 лет»,— добавили в Минздраве.

Напомним, что до 26 июля в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Также продолжает функционировать обязательный масочный режим в общественных местах. Официальную информацию, связанную с распространением COVID-19 в регионе можно узнать на сайте коронавирус74.рф