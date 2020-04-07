Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

Последние тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

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6 апреля народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке. Он попал туда 23 марта вместе со своей женой, у них обоих подозревали коронавирус.

Затем главврач больницы Денис Проценко сообщил, что болезнь у певца подтвердилась. Некоторое время он находился в реанимации из-за одышки и низких показателей кислорода. Но довольно быстро его состояние стабилизировалось и артиста перевели в обычную палату.

Сам же Лев Лещенко отмечал, что повторные тесты на коронавирус у него оказались отрицательные. Но он отбыл обязательный двухнедельный карантин на больничной койке и уже вернулся домой.

Отметим, что по последним данным, всего в России 6 тысяч 343 человека заразились коронавирусом Covid-19. 47 из них умерли, 406 выздоровели.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.