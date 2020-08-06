С каждым днем снижается количество заболевших коронавирусом в Челябинской области

За последние сутки выявлено всего 98 случаев заражения.

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Согласно официальным данным оперативного штаба на утро четверга, 6 августа, в Челябинской области зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса. Общее число больных за весь период пандемии достигло 12 430 человек, а всего лечение от инфекции проходят 3 706 южноуральцев, утверждает пресс-служба министерства здравоохранения.



«Больных COVID-19 — 3706 человек. За прошедшие сутки выписаны 57 человек. Всего 8 412 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 416 497. За прошедшие сутки — 3512 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

COVID-19 забрал жизни 4 человек за прошедшие сутки. У всех вирус был сопутствующим заболеванием, сообщает пресс-служба минздрава.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: гипертоническая болезнь, хроническая болезнь почек, ковид сопутствующий — пациентка, 80 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, ковид сопутствующий — пациент, 71 год; хроническая ишемической болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 56 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, атеросклеротическая болезнь сердца, ковид сопутствующий — пациент, 69 лет»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, до 9 августа в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Также запрещены массовые мероприятия, а в местах скопления людей необходимо носить средства индивидуальной защиты.