У доставленного в больницу пьяного магнитогорца обнаружили коронавирус

Изначально его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

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В Магнитогорске Челябинской области нетрезвого мужчину доставили с травмой головы в больницу, а там у него обнаружили коронавирус. Об этом изданию Верстов.Инфо сообщил главный врач станции скорой помощи Александр Шумков.

Известно, что 21 апреля на станцию поступил вызов о том, что в ночное время суток на улице находится нетрезвый мужчина с черепно-мозговой травмой. Его доставили в больницу и в скором времени положили в реанимационное отделение, где, как оказалось, лежал больной COVID-19. Мужчину обследовали как контактного, и утром 23 апреля анализ из Челябинска пришёл положительный. Ещё двое лежавших в той же палате здоровы.

«Круг остальных контактных лиц установлен — это 30 человек, из них 24 анализа отрицательные и еще шесть в работе. Всех заболевших доставили на госпитальную базу в городскую больницу № 1»,— цитирует издание Александра Шумкова.

Несмотря на то, что медики скорой помощи были в масках, перчатках и других средствах самозащиты, Роспотребнадзор вынес им предписание об обязательной самоизоляции. Сейчас они находятся дома и чувствуют себя хорошо.