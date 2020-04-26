Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Еманжелинске

Заболевшая является сотрудницей городской больницы.

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Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Еманжелинске зарегистрировали 25 апреля 2020 года. Анализ на COVID-19 показал положительный результат у сотрудницы городской больницы № 1. Информацию сайту «Первый областной» сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«62-летняя женщина, сотрудница горбольницы № 1, лежала в терапевтическом отделении, при выявлении у неё коронавирусной инфекции отделение закрыли на 14-дневный карантин. Контактирующих также отправили на карантин, предварительно взяв анализы. На сегодняшнее утро больше в районе положительных нет»,— рассказала Ирина Гехт.

В региональном министерстве здравоохранения также сообщили, что все контакты заболевшей отрабатываются Роспотребнадзором, проводится стандартный набор необходимых мероприятий. Женщина переведена в инфекционное отделение челябинской больницы.

Глава Еманжелинского района Евгений Светлов также подтвердил случай заболевания коронавирусом в городе.

«Уважаемые земляки, в нашем районе сегодня подтвержден первый случай коронавируса. На данный момент выявляются люди, находившиеся в непосредственном контакте с инфицированной. Проводятся экспресс тестирование контактирующих, санитарная обработка по адресу проживания заболевшей и места пребывания. Контактным вручаются постановления Роспотребнадзора о соблюдении карантина. Женщина за пределы района не выезжала»,— сообщил Светлов на странице администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

Также глава района ещё раз призвал всех ответственно отнестись к правилам самоизоляции, покидать квартиры только в крайних случаях и соблюдать все предписанные меры безопасности.