У депутата Госдумы от Челябинской области заподозрили коронавирус

Об этом политик рассказал на своей страничке в соцсетях.

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Депутат Госдумы Валерий Гартунг не смог поучаствовать во встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным из-за подозрения на коронавирус. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

«Сегодня утром, когда я приехал в Думу, мне позвонили и сообщили, что по результатам моего теста на коронавирус есть сомнения и рекомендовали соблюдать режим самоизоляции», — сообщил Валерий Гартунг.

Он отметил, что собирался задать главе правительства пару очень важных вопросов, но в такой ситуации участвовать во встрече с премьер-министром было бы безответственно. Затем ситуация изменилась.

«Позже, когда встреча уже завершилась, мне перезвонили и сказали, что мой тест на коронавирус перепроверили, и он отрицательный. Но возможность лично задать вопрос премьеру, я, к сожалению, упустил»,— написал депутат.

Напомним, по последним данным, в России выявлено 7 тысяч 497 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них 32 — в Челябинской области.

К слову, в регионе открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с инфекцией: 8-800-201-41-88.