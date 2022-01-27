Что делать при заражении коронавирусом или ОРВИ

Минздрав России опубликовал памятку

Минздрав России выпустил памятку о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции, а также острой респираторной вирусной инфекции.

В материале три типа рекомендаций для разных групп граждан:

— вакцинированных или переболевших ковидом без факторов риска;

— людей с факторами риска;

— вакцинированных и не болевших COVID-19.

Также в памятке есть информация о действиях при заражении коронавирусом ребенка.

Вакцинированные без факторов риска

Минздрав отмечает, что если результатов ПЦР-теста нет, но появились симптомы ОРВИ у вакцинированных или переболевших ранее, гражданам до 60 лет, не имеющим хронических заболеваний и избыточного веса, нужно измерять температуру не реже трех раз в день. Желательно измерять уровень насыщения крови кислородом пульсоксиметром два раза в день.

«Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению», – написано в памятке.

Если температура повысилась до 38 градусов и выше, можно принять жаропонижающие препараты. При этом если такие показатели сохраняются более двух суток, несмотря на прием лекарств, нужно дистанционно проконсультироваться с врачом местной поликлиники или единой службы «122». Скорую помощь следует вызывать при появлении одышки, чувства нехватки воздуха, боли за грудиной и затрудненного дыхания.

Вакцинированные, но в группе риска

Привитые или переболевшие граждане из групп риска по новой коронавирусной инфекции в случае бессимптомного течения заболевания должны обратиться за указаниями по лечению к врачу. Им также следует измерять температуру, сатурацию, соблюдать питьевой режим, при необходимости применять противовирусные препараты, солевые растворы при заложенности носа.

Препараты, которые ранее назначались для регулярного употребления, нужно принимать в той же дозировке.

При появлении симптомов ОРВИ: кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры — нужно дистанционно проконсультироваться с врачом местной поликлиники или единой службы «122».

Непривитые

Тем, кто не привился от коронавируса и не переболел им ранее, при симптомах заболевания или положительном тесте также нужно дистанционно проконсультироваться с врачом местной поликлиники или единой службы «122» и оставаться дома. Если состояние ухудшиться – вызывать скорую помощь.

Дети

Если ребенок заразился ковидом или у него появились симптомы ОРВИ, он должен оставаться дома. Лечение должен назначить врач. В частности, антибиотики может прописать только педиатр при наличии показаний. В случае ухудшения состояния необходимо вызвать скорую помощь.

В Минздраве России отмечают, что ряд профилактических мер поможет избежать заражения. Нужно использовать защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, необходимо тщательно и часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком, по возможности не посещать места с большим скоплением людей, а в случае если избежать этого невозможно, соблюдать дистанцию полтора-два метра.

Напомним, вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила утвердить новые графики работы для школ и детских садов в регионах, сделано это для профилактики коронавируса.

В Челябинске увеличили количество пунктов для бесплатной сдачи теста на коронавирус. Проверить свое здоровье могут все желающие.