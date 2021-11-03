Ирина Гехт ответила на «неудобные» вопросы о вакцинации

Ответы на вопросы южноуральцев первый вице-губернатор публикует в соцсети «Инстаграм»

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на своей странице в социальной сети «Инстаграм» отвечает на вопросы южноуральцев о вакцинации от коронавируса. Накануне вечером, 2 ноября, Ирина Гехт опубликовала ответы на четыре «неудобных» вопроса.

Так, один из пользователей пожаловался на то, что правительство региона ничего не делает для того, чтобы ускорить процедуру готовности ПЦР-теста. При этом житель Челябинской области отметил, что ждет своего результата уже 7 дней.

Ирина Гехт ответила, что этот вопрос в регионе уже решается:

«Правительством Челябинской области выделены бюджетные средства в размере 49 миллионов рублей на приобретение экспресс-тестов для обнаружения антигена-вируса SARS-CoV-2. Решаются вопросы об организации работы дополнительных лабораторий в Аше, Кыштыме и Магнитогорске (на базе ГБ № 3) и усилении мощностей еще трех лабораторий — в Миассе, Сатке и Челябинске (на базе центра СПИД). Сегодня за сутки обрабатывается 12 290 тестов»,— рассказала первый вице-губернатор.

Другие жители Челябинской области интересовались, бригады каких больниц работают на базе Дворца спорта «Юность». По словам Ирины Альфредовны, в самом крупном пункте вакцинации работают бригады нескольких учреждений: РЖД, ОКБ № 2 и № 3, «Полимедики», ГКБ № 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ГКП № 5 и № 8.

На вопрос о том, можно ли во Дворце спорта поставить вторую дозу вакцины, если первую ставили в поликлинике по месту жительства, ответ последовал положительный.

«Во Дворце спорта „Юность“ можно поставить и первый, и второй компоненты вакцины»,— уточнила Ирина Гехт.

Также первый вице-губернатор ответила на один из самых задаваемых в последнее время вопросов: что делать, если прививка поставлена, а QR-код не приходит?

«Если не приходит QR-код, необходимо проверить полноценную регистрацию на портале «Госуслуги», необходимо обязательно получить учетную запись (если нет возможности сделать это самостоятельно, можно обратиться за помощью к специалистам МФЦ). Если учетная запись получена, но кода нет, нужно обратиться в медицинскую организацию (можно на сайт)»,— написала Ирина Гехт.

С самом посте первый вице-губернатор отметила, что возможности отвечать на сообщения моментально у нее нет, однако пообещала по возможности ответить на все задаваемые вопросы.

Напомним, поставить прививку в Челябинской области в период с 30 октября по 7 ноября можно во Дворце спорта «Юность», в круглосуточных пунктах вакцинации и ТРК.