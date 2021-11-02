Более 42 процентов южноуральцев уже поставили первую прививку от коронавируса

За последние сутки вакцинацию прошли более 16 тысяч жителей региона

В Челябинской области растет число жителей, которые уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции первым препаратом. На данный момент этот показатель составляет 42,3 процента от общего числа взрослого населения. Об этом 2 ноября на брифинге сообщил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Всего с учетом закрытых территорий, находящихся на территории Челябинской области, вакцинированы первым компонентом один миллион 144 488 человек. Это за вычетом повторно вакцинированных. Это составляет 42,3 процента от всего взрослого населения, по которому мы считаем», — сообщил глава регионального Минздрава.

За вчерашний день вакцинировано 16 465 человек. Из них 1254 поставили прививку в ТРК, еще 1695 человек — в крупнейшем центре вакцинации в ДС «Юность».

«Для региона более 16 тысяч вакцинированных в сутки — это сейчас уже средний результат. Потому что ранее максимально за сутки мы прививали 21 тысячу человек, к чему мы и сейчас стремимся. Надеемся, что за завтра и послезавтра цифра вакцинированных в регионе вырастет», — отметил Юрий Семенов.

В Челябинской области с начала пандемии подтвердили 111 772 случая коронавируса, за минувшие сутки — 531 новый случай. Южноуральцы жалуются на долгое ожидание врача, из-за чего им приходится заниматься самолечением. Министр здравоохранения региона Юрий Семенов дал рекомендации по безопасному лечению для пациентов до подтвержденного диагноза «коронавирус».



По данным Минздрава региона, сейчас наблюдается тенденция к уменьшению числа госпитализаций при одновременном росте количества новых заражений. При этом в ковидные базы отправляют всех пациентов, которым это показано. Минздрав озвучил основания для лечения от коронавируса в стенах больницы.

