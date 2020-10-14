«Металлург» обменял права на защитника Ивана Верещагина в московское «Динамо»

«Сталевары» получили денежную компенсацию.

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Магнитогорский «Металлург» обменял права на защитника Ивана Верещагина в московское «Динамо». Взамен уральцы получили от столичного клуба денежную компенсацию, сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе «Магнитки». Сумма, которая достанется «сталеварам» за игрока, не разглашается.



«По результатам соглашения спортивные права на защитника Ивана Верещагина переходят к московскому „Динамо“, взамен магнитогорский „Металлург“ получил денежную компенсацию»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе магнитогорской команды.

Иван Верещагин начинал свою игровую карьеру в «Сибири» и «Витязе». В 2018 году защитник на правах свободного агента заключил контракт с «Металлургом». В прошлом игровом году на счету игрока обороны 33 сыгранных матча, 5 набранных очков при показателе полезности «-15».

Отметим, что в минувшее межсезонье Иван Верещагин не смог договориться с «Металлургом» о новом контракте. По информации спортивных СМИ, магнитогорский клуб предлагал ему двухлетний контракт на 20 миллионов рублей в год, хотя до этого защитник получал 50 миллионов рублей.

Напомним, это не первая подобная сделка с участием магнитогорцев в уже начавшемся сезоне КХЛ. Ранее «Металлург» обменял спортивные права на Василия Демченко в «Авангард», взамен получив форварда Семёна Кошелева.