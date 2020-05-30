«Очень тяжело»: корреспондент Первого канала о том, как переболел коронавирусом

Сейчас журналист находится на самоизоляции.

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Коронавирус продолжает распространяться в России. Инфекцию подхватывают и врачи, и продавцы, и фотографы, и дети, и пенсионеры. Журналисты не исключение. Коронавирусом переболел корреспондент Первого канала Антон Верницкий. Каждый день своей болезни он фиксировал на камеру, чтобы показать, насколько это страшно и мучительно. Своеобразный дневник корреспондента показали в эфире выпуска новостей.

«Болезнь началась с банальной температуры и кашля. Ночью температура была 39, днём 37. Ломота как при обычном гриппе. А дальше компьютерная томография и известие о двусторонней пневмонии. То самое матовое стекло, характерное для ковида. Площадь поражения тканей лёгких более 51%»,— рассказывает Антон Верницкий.

Скорая привезла пациента в Российский геронтологический научно-клинический центр, один из корпусов которого переоборудован под госпиталь для больных коронавирусом. По его словам, там по большей части специалистов не было, все двери были заклеены целлофаном. Остальные помещения — палаты. И почти постоянно звук тревожной кнопки.

«Приходится лежать на животе, так расправляются дальние отделы лёгких. Лечение происходит как бы само собой. Так легко лежать, когда очень высокая температура, а вот когда температура поменьше — очень тяжело»,— говорит корреспондент Первого канала.

По его словам, в первое время капельницы ставили каждые два часа круглосуточно, а также кроворазжижающие уколы в живот. Температуру первые несколько дней сбить не получалось, зато легко запомнился первый же инструктаж в палате.

«Врачи говорят обязательно пить два литра воды в день, а лучше три. За её наличием следят также пристально, как и за наличием градусников и прочего. Медсестёр начинаешь различать только тогда, когда ненадолго спадает температура. Еду приносят прямо в палату, выходить из которой категорически нельзя. Но коварство болезни в том, что перепады температуры очень резкие. При высокой нужно лежать, а когда она спадает, врачи буквально заставляют ходить по палате. Это так же важно для восстановления поражённых лёгких, как и лекарство»,— продолжает Антон Верницкий.

А когда анализ на ковид показывает отрицательный результат и бывший больной получает на руку выписку, его везут либо домой, либо в специальный обсерватор. Ведь несмотря на то, что человек вылечился, всё это время он находился в «красной ковидной зоне», а значит, должен две недели соблюдать самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора.