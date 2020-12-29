Коронавирус в Челябинской области оборвал жизнь 15 человек: самому молодому — 54 года

Минздрав озвучил сводку на 29 декабря 2020 года

На утро 29 декабря в Челябинской области официально подтверждены 35 тысяч 518 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки проведено почти три тысячи тестов, получено 306 свежих положительных результатов. Среди вновь заразившихся один школьник.

За прошедшие сутки выписали 144 пациента, на лечении остаются 12,5 тысячи человек.

«Накануне умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Девять из них не имели тяжелых сопутствующих недугов. Коронавирус стал причиной смерти четырех женщин — 60, 61, 62 и 90 лет, а также пяти мужчин — 54, 73, 74, 81, 89 лет», — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Шесть пациентов ушли из жизни от осложнений основного заболевания, вызванных новой инфекцией. Это:

— 87-летняя женщина, у которой была гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и атеросклероз аорты;

— 84-летняя пациентка с хронической обструктивной болезнью легких и легочно-сердечной недостаточностью;

— 65-летний мужчина с сахарным диабетом и вторичной гипертензией;

— 93-летняя пациентка с инфарктом головного мозга и гипертонией;

— 83-летняя пациентка с сахарным диабетом и вторичной гипертензией;

— а также 82-летняя женщина с хроническим пиелонефритом и хронической почечной недостаточностью.