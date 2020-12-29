За прошедшие сутки выписали 144 пациента, на лечении остаются 12,5 тысячи человек.
«Накануне умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Девять из них не имели тяжелых сопутствующих недугов. Коронавирус стал причиной смерти четырех женщин — 60, 61, 62 и 90 лет, а также пяти мужчин — 54, 73, 74, 81, 89 лет», — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
Шесть пациентов ушли из жизни от осложнений основного заболевания, вызванных новой инфекцией. Это:
— 87-летняя женщина, у которой была гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и атеросклероз аорты;
— 84-летняя пациентка с хронической обструктивной болезнью легких и легочно-сердечной недостаточностью;
— 65-летний мужчина с сахарным диабетом и вторичной гипертензией;
— 93-летняя пациентка с инфарктом головного мозга и гипертонией;
— 83-летняя пациентка с сахарным диабетом и вторичной гипертензией;
— а также 82-летняя женщина с хроническим пиелонефритом и хронической почечной недостаточностью.