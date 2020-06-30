145 заболевших против 157 выздоровевших: в минздраве сообщили статистику по коронавирусу

Количество выписанных вновь превысило число заражённых.

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По данным оперативного штаба на утро вторника, 30 июня, в Челябинской области зафиксировано 145 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за период пандемии коронавирусом на Южном Урале заболело 7 585 человек. При этом количество выписанных пациентов за сутки превысило количество заражённых, как и общий показатель выздоровевших к заболевшим



«Больных COVID-19 — 3 181 человек. За прошедшие сутки выписаны 157 человек. Всего 4 215 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

За сутки от COVID-19 в качестве заболевания, по данным минздрава, не умерло ни одного человека. Однако коронавирус как сопутствующее заболевания был у троих скончавшихся в возрасте от 60 до 82 лет.

«За прошедшие сутки умерли 3 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: атеросклеротический кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациент, 82 года. Злокачественное новообразованние, ковид сопутствующий — пациент, 60 лет. Постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 71 год»,— добавили в минздраве.

Напомним, что в регионе до 12 июля действует режим повышенной готовности. В то же время в понедельник, 29 июня, областная администрация разрешила работу кафе, открытым верандам, фитнес-клубам и экспозициям на открытых территориях зоопарков. Также в Челябинской области продолжает действовать масочный режим, означающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.