Коронавирус выявили у сотрудника регионального Минстроя

Коллеги заболевшего отправлены на самоизоляцию.

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В министерстве строительства Челябинской области выявили сотрудника с предварительно положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе ведомства, заболевший выявлен в управлении инженерной инфраструктуры. Сейчас все контактировавшие с ним коллеги отправлены на самоизоляцию.

«По предписанию Роспотребнадзора, мы в помещениях проводим санитарную обработку. Каждое утро сотрудникам проверяют температуру, также сохраняется масочный режим», — сообщили в Минстрое Челябинской области.

Отмечается, что в данный момент ведомство не ведет прием граждан, то есть посторонних лиц в здании не бывает.

Напомним, что по состоянию на 29 июня, в Челябинской области выявлено 7 440 случаев заражения COVID-19. Вылечилось 4 058 человек, 142 пациента скончались.