Южноуральцы смогут пройти тест на наличие антител к COVID-19

Процедура будет проводиться региональным Роспотребнадзором.

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В Челябинской области будет проводится бесплатное тестирование на наличие антител к COVID-19. Организует его региональное управление Роспотребнадзора.



Тестирование пройдёт с 29 июня по 3 июля, однако добровольцам нужно будет заполнить специальную форму. На это у них есть период с 23 по 26 июня. Желающим принять участие нужно заполнить специальный опросник, который размещён на сайте организации, а также форму информационного согласия на участие в исследовании. Последний документ можно как распечатать так и заполнить от руки. В случае приглашения на исследования форма согласия должна быть с собой. Приглашение на исследования поступит после изучения всех данных. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что тестирование будет проходить бесплатно.

«Обследование будет проводится среди детей в возрасте старше 1 года и взрослых без ограничения по возрасту, независимо от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19, за исключением лиц, находящихся на лечении в настоящее время. Тестированием планируется охватить 2 688 человек. Данное исследование интересно не только специалистам. Человек, принявший участие в исследовании, получит достоверную информацию о наличии (отсутствии) антител COVID-19, что при их наличии будет свидетельствовать о перенесённой инфекции ранее»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, по официальным данным на утро понедельника, 22 июня, в Челябинской области зарегистрировано 6 297 случаев COVID-19. 270 из них подтверждены за прошедшие сутки. Помимо этого, в региональном центре онкологии и ядерной медицины возник крупный очаг коронавируса. За весь период пандемии от заболевания излечились 3 301 человек, 119 скончались.