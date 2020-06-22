За сутки коронавирус выявлен у 270 жителей Челябинской области

Крупный очаг обнаружен в региональном центре онкологии и ядерной медицины.

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По данным оперативного штаба в Челябинской области количество новых больных COVID-19 за прошедшие сутки составляет 270 человек. 83 из них — групповой очаг из центра онкологии и ядерной медицины. При этом количество выздоровевших от коронавируса за 24 часа составляет 101 человек.



«На утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случая заболевания COVID-19. 187 новых подтвержденных случая Covid-19. Кроме того, выявлено 83 случая — это групповой очаг из Челябинского областного клинического центра онкологи и ядерной медицины. Больных COVID-19 — 2838 человек. За прошедшие сутки выписан 101 человек. Всего 3301 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

По месту прописки в медучреждения других регионов переведено 38 человек. Отметим, что за прошедшие сутки скончалось 5 человек с COVID-19.

«От COVID-19: пациент, 59 лет, пациентка, 62 года, пациентка, 63 года. От других причин: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 66 лет, множественная миелома, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 63 года»,— добавили представители ведомства.

Напомним, в Челябинской области продолжает действовать обязательный масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты необходимо в общественных местах на территории всего региона.