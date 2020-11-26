Частная клиника из Челябинска рекламировала сомнительный метод профилактики коронавируса

А заодно — оскорбила ветеранов Великой Отечественной войны.

Антимонопольная служба Челябинской области наказала клинику «Доктор Ост» за сомнительную рекламу профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Клиника предлагала челябинцам антивирусную профилактику методом лазерного освечивания крови. При этом в рекламе упоминался коронавирус.

«Эффективность влияния лазерного освечивания крови на предупреждение коронавируса нового типа не подтверждена. Однако высказывание „Антивирусная профилактика за 5 сеансов“ в совокупности с изображением коронавируса содержит информацию об уникальном торговом предложении, которое отвечает потребности целевой аудитории в безопасности жизни и здоровья, представляя способ борьбы с коронавирусом», — рассказала пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

Кроме того, в рекламе присутствует изображение врача, которое обращает челябинцев к образу красноармейца на плакате художника Дмитрия Моора «Ты записался добровольцем?». А это оскорбляет чувства ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Распространение спорной рекламы прекращено. За нарушение требований рекламного законодательства клиника «Доктор Ост» будет привлечена к административной ответственности.