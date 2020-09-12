Ещё у трех южноуральских школьников обнаружен коронавирус

За сутки региональный Минздрав насчитал 79 новых заболевших.

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Растёт число больных коронавирусом в Челябинской области. Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 12 сентября, общее количество заражённых COVID-19 составляет 15 304, а за сутки прибавилось 79 новых заболевших, из которых трое — школьники. При этом, на карантин закрыто четыре класса. От болезни лечится 2 727 южноуральца.



«За прошедшие сутки выписаны 64 человека. Всего 12 116 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 544 767. За прошедшие сутки — 3 942 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 4», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Четверо жителей области с коронавирусом скончались за минувшие 24 часа. У всех болезнь была сопутствующей, сообщили в Минздраве.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 пациентов. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 74 года; сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, ковид сопутствующий — пациент, 78 лет; гипертоническая болезнь, мелкоочаговый кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 79 лет; крайняя степень ожирения, острая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 81 год»,— добавили в минздраве.

Отметим, что режим повышенной готовности в области сохранён до 20 сентября. Также продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах региона. По всем вопросам о коронавирусе южноуральцы могу обратиться на горячую линию Минздрава: 8 (351) 240-15-16.