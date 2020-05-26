13 переболевших коронавирусом южноуральцев сдали плазму для лечения больных

600 мл биоматериала может спасти три жизни.

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С начала мая 13 южноуральцев, победивших коронавирус, поделились своей плазмой для лечения тех, кто еще сражается с COVID-19. ее будут использовать для спасения тяжелобольных людей в больницах региона.

В Челябинской областной станции переливания крови плазму собирают аппаратным методом: у донора небольшими порциями берут кровь, затем выделяют из нее плазму, а оставшиеся компоненты возвращают обратно в организм. 600 миллилитров плазмы человека, который переболел коронавирусом, могут спасти от двух до трех жизней.

«Донорами стали жители не только Челябинска, но и Златоуста, Магнитогорска, Миасса, а также Брединского, Верхнеуаральского и Кизильского районов. На сегодняшний день заготовлено 39 единиц плазмы, из которых выданы в лечебные учреждения уже 30. Вся процедура для донора занимает около часа», — сообщают в пресс-службе ЧОСПК.

Отметим, что не будут брать плазму у людей, которые переносили коронавирус в тяжелой форме или имеют хронические и сопутствующие заболевания. Не подойдут в качестве доноров и люди младше 18 и старше 55 лет, а также те, кто весит менее 50 кг.

«К примеру, самому молодому южноуральскому донору плазмы — 25 лет, а старшему — 54 года. Пациентов, переболевших коронавирусом и имеющих официальное медицинское заключение о перенесенной инфекции, просят обращаться по телефону: (8-351)232-78-88 Челябинской областной станции переливания крови (Челябинск, ул. Воровского, 68)», — добавили в ЧОСПК.

Донором может стать только здоровый человек в возрасте старше 18 лет, прописанный на территории Челябинской области не менее полугода. Посмотреть, подходите ли вы для сдачи плазмы, ознакомиться с перечнем противопоказаний и другой полезной информацией можно на сайте Челябинской областной станции переливания крови.