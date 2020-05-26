Плюс 72 новых зараженных коронавирусом зарегистрировано на Южном Урале

Число инфицированных вновь выросло, однако за сутки обошлось без погибших.

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В Челябинской области вновь наблюдается рост заболевших коронавирусом. После того, как в предыдущие 2 дня число инфицированных не превышало 50 человек, за минувшие сутки было зарегистрировано 72 новых случая заражения, сообщает Министерство здравоохранения региона. Общее число заболевших на вторник, 26 мая, составляет 2356 человек, 998 из которых выписали, а за сутки от заболевания излечились 64 жителя области.



«На утро 26 мая в регионе подтверждены 2356 случаев заболевания COVID-19, + 72 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 1327 человек. За прошедшие сутки выписано 64 человека. Всего 988 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 10 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе регионального минздрава.

Отметим, что несмотря на рост заболевших, за последние сутки не было зарегистрировано смертей от COVID-19. Всего за период пандемии в Челябинской области умер 31 человек, из которых от коронавируса погибло 13 человек. Ковид как сопутствующее заболевание был у 18 умерших.

Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Те, у кого нет клинических проявлений и те, кто не входит в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

В регионе продолжают работу «горячие линии» минздрава и правительства по телефонам: 8 (351) 240-15-16 и 8-800-201-41-88 соответственно.