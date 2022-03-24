В Челябинской области 581 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 24 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 14 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 581 положительный результат, среди заболевших — 43 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 314 тысяч 609 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 24 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 2055 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 296 тысяч 430 южноуральцев. На лечении остаются 9 тысяч 507 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 12 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

В Челябинской области запустили горячую линию Росздравнадзора по поставкам медикаментов. Столкнувшихся с исчезновением того или иного препарата просят незамедлительно сообщать об этом по многоканальному бесплатному номеру 8‑800‑550‑99‑03.

В Минздраве рассказали, где взрослые и подростки могут сделать прививку c 21 по 27 марта. Прививать детей 6—11 лет начнут в начале апреля.