В Челябинской области на этой неделе продолжится вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от COVID-19 все желающие смогут в торгово-развлекательных комплексах, поликлиниках по месту жительства, на некоторых вокзалах и в 33 мобильных пунктах. График работы бригад с 21 по 27 марта сегодня сообщили в региональном Минздраве.
«Вакцинация подростков продолжится в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые смогут выбрать удобный для себя пункт. Защитите себя и близких, пройдите вакцинацию от COVID-19», — рассказали в ведомстве.
После введения препарата от COVID-19 в Минздраве рекомендуют избегать физических нагрузок, не допускать перегрева и переохлаждения, помнить о важных мерах профилактики — ношении масок, дезинфекции и соблюдении социальной дистанции.
ТРК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ
Челябинск
КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
26 марта
ТК «КС» с 12:00 до 15:00.
ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.
27 марта
ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.
Магнитогорск
С 21 по 27 марта
ТРК «Континент» с 14:00 до 18:00.
Златоуст
С 21 по 27 марта
«Территория бизнеса» с 10:00 до 18:00.
С 21 по 25 марта
ТРК «Тарелка» с 16:00 до 19:00.
26 и 27 марта
ТРК «Тарелка» с 10:00 до 15:00.
Кыштым
26 и 27 марта
ТК «Радуга» с 10:00 до 14:00.
Чесма
25 марта
Центральный рынок с 10:00 до 13:00.
Бреды
С 21 по 27 марта
ТРК «Магнит» с 10:00 до 13:00.
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
Челябинск
ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
ЖД Вокзал, медпункт
Сатка
Районная больница, приемный покой
Магнитогорск
ГБ № 1, приемный покой
Касли
Районная больница, приемный покой
Катав-Ивановск
Районная больница, приемный покой
Кыштым
Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой
Карабаш
Городская больница, приемный покой
село Миасское
Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Верхний Уфалей
Городская больница, приёмный покой стационара
Варна
Районная больница, приемный покой
Троицк
Медпункт пункт ЖД вокзала
Чебаркуль
Областная больница, приемное отделение
Увелка
Районная больница, приемный покой
Коркино
Городская больница № 1, травмпункт
Куса
Районная больница, приемный покой
село Кизильское
Районная больница
Миасс
Городская больница № 3 с 18:00 до 21:00.
ЖД Вокзал, медпункт
Златоуст
Медпункт пункт ЖД вокзала
Бердяуш
Медпункт пункт ЖД вокзала
Усть-Катав
Медпункт пункт ЖД вокзала
Копейск
Городская больница № 1, приемный покой (пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00).
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