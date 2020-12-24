Медикам из Челябинска подарили тонну мороженого

Волонтеры развезли лакомство по городским стационарам

Целую тонну эскимо получили в подарок медики из Челябинска. В четверг, 24 декабря, компания-производитель мороженого отправила в стационары фургончик с молочным лакомством, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

«Сейчас не самое легкое время, но именно оно нас объединило. Благодаря всесторонней поддержке, теплым словам, таким вот добрым жестам и помощи мы, врачи, понимаем, что в этой битве далеко не одни», — говорят медики ГКБ № 8.

Подарки также доставили на областную станцию переливания крови. Сегодня здесь ведут заготовку ковидной плазмы для лечения самых тяжелых больных с диагнозом «коронавирус». Эскимо получили не только медики, но и доноры, пришедшие сдавать кровь.

«Мы приятно удивлены такой акции. В преддверии Нового года все работают над пополнением резервного банка крови. Было здорово порадовать вкусным мороженным сотрудников и пациентов», — рассказали в пресс-службе областной станции переливания крови.

О дополнительной поддержке медиков «красной зоны» на этой неделе заявил президент страны Владимир Путин. Все, кто во время новогодних каникул будет бороться с коронавирусом, получат от государства повышенную доплату.