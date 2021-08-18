Среди привившихся от коронавируса россиян разыграют 100 миллионов рублей

С предложением провести лотерею осенью 2021 года выступило правительство РФ

В среду, 18 августа, кабинет министров утвердил правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей России. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Розыгрыш будет проходить на официальном сайте лотереи, где позже опубликуют и результаты. Известно, что оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Испытать удачу смогут все вакцинированные граждане старше 18 лет.

Известно, что всего будет тысяча победителей, каждый получит по 100 тысяч рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой станет известен позже. Выбирать победителей будут из всех участников вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.

Напомним, накануне в Челябинскую область привезли очередную дозу вакцины. На прошедших выходных число вакцинированных южноуральцев увеличилось. При этом за последние сутки в Челябинской области еще 385 человек заразились коронавирусом.

Автор: София Поромова