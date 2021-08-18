В Челябинской области еще 385 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 18 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 385 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 81 тысяча 535 человек. Об этом в среду, 18 августа, сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области.Накануне, 17 августа, скончалось 20 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушло из жизни 3747 пациентов с коронавирусом.На лечении остаются 6750 человек. С начала пандемии болезнь победили 71 002 южноуральца. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 297 пациентов.Перед началом учебного года активная прививочная кампания началась среди педагогов и работников образования. На этой неделе стартует организационная работа по вакцинации студентов

В минувшие выходные 1618 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации. 15 августа в Челябинскую область прибыли 25 950 доз препарата «‎Гам-КОВИД-Вак» и 10 500 доз «Спутника Лайт». Препарат направили во все медицинские учреждения региона.

С 27 августа Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. Улететь можно будет в Чехию, Доминикану и Южную Корею.