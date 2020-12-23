Среди умерших от коронавируса в Челябинской области пациенты с сахарным диабетом и раком

Минздрав озвучил свежую сводку

За минувшие сутки лаборатории Челябинской области обработали 4289 тестов на коронавирус и получили еще 309 положительных результатов. Среди вновь заболевших на утро 23 декабря нет школьников. Всего с начала пандемии, согласно официальной статистике, новая инфекция обнаружена у 33 тысяч 650 южноуральцев.

На лечении в больницах области и амбулаторно остаются 11 тысяч 461 человек. За минувшие сутки выписаны 118 пациентов.

«Накануне скончались еще 15 пациентов с коронавирусом. Девять человек умерли непосредственно от новой инфекции. Это пять женщин — 76, 77, 81 (две), 83 лет и четверо мужчин — 68, 71,76, 82 лет. Причиной смерти остальных пациентов стали серьезные сопутствующие недуги», — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Так, у мужчины 53 лет был сахарный диабет, диабетическая нефропатия. У пациентки 69 лет — онкология. У 79-летней женщины — сахарный диабет и легочно-сердечная недостаточность. У 80-летней пациентки — инфаркт головного мозга, атеросклероз церебральных артерий, а у ее ровесницы — хронический лейкоз.