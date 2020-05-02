«Сохраняется высокая вероятность заражений»: в Минздраве сообщили о захвате коронавирусом новых позиций

Вирус пока не желает отступать.

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Коронавирусная инфекция продолжает активно распространяться, а потому сохраняется высокая вероятность заражений. Поэтому нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась, сообщили сегодня, 2 мая, в Минздраве РФ.

За сутки 1 мая 2020 года в России зарегистрировано наибольшее число новых случаев заболевания за весь период эпидемии — 9 623.

«Рост числа новых случаев заболевания может быть следствием нарушения режима самоизоляции. В настоящее время основной и наиболее эффективной мерой по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции является строгое соблюдение режима самоизоляции»,— сообщает заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

При этом важнейшими факторами в борьбе с эпидемией остаются неукоснительное соблюдение принимаемых мер, в том числе режима самоизоляции.

А Анна Попова, глава Роспотребнадзора, считает, что опровергать теорию о том, что коронавирус может передаваться с едой и водой, нельзя. И если эпидемиологическая ситуация не улучшится к 12 мая, то вместо снятия ограничений их могут наоборот ужесточить.

Поэтому редакция сайта «Первый областной» настоятельно рекомендует всем гражданам оставаться дома и тщательно мыть все продукты и, конечно же, руки.