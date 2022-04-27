Майские праздники спровоцируют шестую волну коронавируса в Челябинской области

Такой прогноз эпидемиологов озвучила первый заместитель губернатора Ирина Гехт

Всплеск заболеваемости коронавирусом, который врачи ожидают в Челябинской области в конце мая, спровоцируют майские праздники. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.



«Мы сократили количество ковидных коек до исторического минимума, и сегодня в регионе по сути работает только инфекционная больница в Малой Сосновке. Но эпидемиологи говорят, что мы можем столкнуться с новым всплеском в конце мая — начале июня. Это как раз последствия массовых мероприятий в майские праздники», — рассказала Ирина Гехт.

Чтобы участие в них прошло максимально безопасно, по словам Ирины Гехт, важно соблюдать все меры профилактики, в том числе вакцинироваться и ревакцинироваться.

«В Челябинской области, кстати, на фоне других регионов России достаточно активно в настоящее время идет вакцинация. У нас выше коллективный иммунитет, чем в целом по стране», — добавила Ирина Альфредовна.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом стелc-омикрон. Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.

Врачи призывают не затягивать с прививкой. Сделать ее можно в поликлинике по месту жительства. Также в регионе с 25 апреля начали открывать новые пункты вакцинации. Они начнут работать в выходные и майские праздники.